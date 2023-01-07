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football
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Bulls add former Tenn OL Perry
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
South Florida coach Alex Golesh added more to his impressive 2023 class on Saturday with the commitment of former Tennessee offensive lineman
Reginald "RJ" Perry following a visit to Tampa. Perry was a left tackle for the Vols and mainly on special teams this past year playing in all 13 games. He played 65 snaps on offense during the season all but one at left tackle.
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