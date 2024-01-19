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Amir talks about the win over Memphis

Kelly Quinlan • BullsInsider
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USF men's basketball coach Amir Abdul-Rahim picked up the biggest win of his tenure on Friday night knocking off a top-10 Memphis team on the road. It was the biggest win for the Bulls men's basketball program in over a decade. He spoke to the media on Friday about it.

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